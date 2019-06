Aftenposten mener: Tilfeldigheter kan utløse storkrig

Irans nedskytning av en amerikansk overvåkningsdrone over Hormuzstredet har skapt en farlig situasjon. Iranerne hevder at dronen kom inn i landets luftrom, mens amerikanerne hevder at den ikke gjorde det.

USA var i ferd med å bombe militære anlegg i Iran som svar. President Donald Trump avblåste angrepet, angivelig fordi en general hadde fortalt ham at det kunne koste 150 menneskeliv. Trump skrev på Twitter at han så på dette som en uproporsjonal gjengjeldelse for nedskytingen av et ubemannet fly.

Ifølge militære kilder The New York Times har snakket med, hadde flyene allerede tatt av da Trumps stoppordre kom, noe presidenten selv nekter for. Det er også kommet spekulasjoner om andre årsaker til at angrepet ikke ble gjennomført, enn den Trump har oppgitt.

Én teori er at amerikanerne ble usikre på om dronen eller et annet fly likevel kan ha kommet inn over iransk luftrom.

Samtidig spekuleres det på om dronen ble skutt ned av en overivrig offiser i den iranske Revolusjonsgarden (hæren) uten klarering på høyeste hold.

Bildet er altså uoversiktlig, noe som naturligvis øker frykten for krig. Den kan åpenbart også bli utløst av tilfeldigheter.

Kjernen i problemet er USAs ukloke beslutning om å kansellere avtalen som skulle bringe Irans atomvåpenprogram under kontroll.

Bolton vil ha krig

De harde sanksjonene mot Iran ble gjeninnført, noe som svekker økonomien i landet kraftig og setter iranske ledere under press. Iran har den senere tid trolig stått bak flere sabotasjer mot oljetankere i nærheten av egne farvann, noe som kan være et svar på sanksjonene.

Iranske militære skal være mer innstilt på konflikt med USA enn hva de politiske lederne er.

På amerikansk side heter problemene Donald Trump og John Bolton. Presidenten er uerfaren, impulsiv og uærlig. Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren er en hauk som lenge har ønsket en militær konflikt med Iran. Trumps instinkt skal være å holde USA unna militære aksjoner, men han er under press fra Bolton. Utenriksminister Mike Pompeo står i en mellomposisjon.

Fare for eskalering

USAs erklærte mål er nye forhandlinger om Irans atomvåpenprogram – og en ny avtale som stiller tøffere krav til landet enn den forrige gjorde. Det er vanskelig å se hvordan veien nå kan lede dit, men det er lov å håpe. Dessverre er faren for en krig vel så stor.

Et enkelt amerikansk angrep på iranske militære anlegg vil ikke nødvendigvis lede til storkrig, men retorikken fra det religiøse diktaturet indikerer at veien fra det ene til det andre kan bli kort.