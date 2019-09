Meldinger om bombeangrep i Afghanistan kommer nesten daglig nå. Som oftest rammes også sivile.

President Donald Trump avblåste nylig samtalene mellom USA og opprørsgruppen Taliban, en dialog som skulle legge grunnlag for fredsprosess i landet. Han viste til at en amerikansk soldat nylig ble drept i et Taliban-angrep, der til sammen 12 mistet livet.