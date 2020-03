Tirsdag formiddag la et bredt flertall på Stortinget frem enda en enighet om tiltak for å takle de økonomiske konsekvensene av koronakrisen. Det er en styrke i en slik situasjon med et slikt samarbeid. Men det er ikke et godt tegn at Stortinget går fra å behandle krisepakker til å lage forundringspakker.

Denne runden bærer preg av opposisjonspartienes behov for å sette sitt stempel på enigheten. Det gir merkelige utslag.