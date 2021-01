Aftenposten mener: Klimaet må verdsettes høyere

Det må bli dyrere å slippe ut for at det skal bli lønnsomt å være klimavennlig.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) la frem klimaplanen for årene frem til 2030. Foto: Berit Roald / NTB

I dag 10:33

Regjeringens klimamelding markerer et tidsskille. Tidligere klimamål har vært noe som skal oppfylles et godt stykke inn i fremtiden. Klimamålet for 2030 er annerledes. Gjennom samarbeidet med EU er Norge, som andre europeiske land, forpliktet til å trappe ned utslippene år for år. Det går ikke å avvente til 2028 eller 2029. Da skal utslippene allerede være trappet vesentlig ned.

Denne forpliktelsen gjelder omtrent halvparten av utslippene. Det er den halvparten som ikke er dekket av EUs system med klimakvoter. Størst del av de ikke-kvotepliktige utslippene kommer fra samferdsel. Andre viktige sektorer er avfall og jordbruk.