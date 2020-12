Aftenposten mener: Joe Biden overtar lederskapet i et land som er på felgen

Donald Trump gir ham stadig ingen drahjelp.

Joe Biden (D) fikk 306 valgmannsstemmer. Andrew Harnik / AP

Nå nettopp

Valgmennene har talt: USAs 46. president er demokraten Joe Biden. Valgmennene i de amerikanske delstatene ga 306 stemmer til Biden og 232 til sittende president Donald Trump (R) og bekreftet dermed folkets vilje.

Trump kunngjorde i slutten av november at han ville gå av dersom valgmannskollegiet ga seieren til Biden. Men på presidentens foretrukne kommunikasjonskanal Twitter var det lite som tilsa at han er villig til å erkjenne nederlaget. Selv etter at stemmeresultatet var klart, fortsatte Trump å poste meldinger om at valget ikke hadde gått for seg etter reglene.