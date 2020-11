Aftenposten mener: Hold skoler og barnehager åpne

Viken fylkeskommune setter et dårlig eksempel. Barn og unge må få gå i barnehage og på skoler.

Kunnskapsminister Guri Melby (Venstre) vil at kommuner med høy smitte skal vurdere skjerpede smitteverntiltak på videregående skoler. Olav Olsen

Nå nettopp

Stenging av skoler og barnehager var et av de aller mest dramatiske tiltakene som ble innført for å stanse pandemien i mars. En av erfaringene fra den gang er at konsekvensene er store. Barn og unge mistet tilbud som er viktig for dem sosialt. De mistet opplæring de har krav på. Mange lærere strakte seg langt fra kjøkkenbord og improviserte hjemmekontor. Men det var ikke det samme.

Nå skjerpes tiltakene igjen. Det er nødvendig for å verne sårbare grupper, hindre overbelastning av helsevesenet og unngå sykdom og død. Tiltakene handler også om å kunne holde oppe det som er viktigst i samfunnet. Tilbudet til barn og unge er nettopp det. Viktigst.