Aftenposten mener: USAs sentralbank er hverken sprø, latterlig eller gal

Den amerikanske sentralbanken (Fed) har allerede jekket opp styringsrenten tre ganger i år og har varslet at mange nye rentehopp er i emning.

Rentehevingene er et sunnhetstegn. De kommer som følge av den sterke veksten i amerikansk økonomi. Fed vil hindre at prisveksten løper løpsk, at økonomien overopphetes, og at det bygger seg opp nye bobler.

USAs president Donald Trump er imidlertid ikke fornøyd. I løpet av de siste dagene har han omtalt sentralbankens politikk som «ute av kontroll», «vill», «sprø», «latterlig» og «gal». Presidenten gir de raske rentehevingene skylden for børsfallene denne uken.

Mye er problematisk med måten Trump omtaler Fed på. For det første har presidenten selv bidratt til at rentehevingene går så raskt. De store gjeldsfinansierte skattelettelsene som Trump og det republikanske partiet vedtok i fjor, ga økonomien kraftig stimulans i en tid da pilene allerede pekte rett opp. Om noe skal omtales som «sprøtt», er det Trumps egen økonomiske politikk.

For det andre bidrar Trump til å så tvil om sentralbankens uavhengighet. Det finnes eksempler på at tidligere presidenter har uttrykt skepsis til Fed, men ingen har gått til så harde og gjentatte angrep som Trump, i alle fall ikke i nyere tid. Snarere har den etablerte holdningen vært at sentralbankens pengepolitikk er noe politikere ikke skal legge seg opp i. Det er det gode grunner til. Sentralbankenes uavhengighet er viktig for å unngå at kortsiktige politiske hensyn, som å vinne et valg, går utover den økonomisk stabiliteten på lang sikt.

Trump har foreløpig ikke foretatt seg noe mer enn å bruke krasse ord om Fed. Det var presidenten selv som utnevnte den sittende sentralbanksjefen, og Trump uttalte nylig at han ikke planlegger å sparke ham. Ifølge regelverket skal presidenten uansett ha en svært god begrunnelse for å bytte ut en sentralbanksjef før åremålet løper ut. Fed har på sin side vært nøye med å understreke at de ikke lar seg påvirke av Trump.

Uttalelsene er likevel problematiske. Dersom sentralbanken ikke gjennomfører en planlagt renteøkning i desember, kan det oppstå tvil om det skjer på grunn av press fra Trump eller et genuint endret syn på de økonomiske utsiktene. Uttalelsene bidrar også til å politisere samfunnsinstitusjoner som tidligere i stor grad er blitt sett på som uavhengige. Trumps undergraving av FBI er kanskje det grelleste eksempelet på dette. Det kan ta lang tid å bygge opp igjen den tilliten som på kort tid er blitt revet ned.

Det er selvfølgelig viktig med debatt rundt de beslutningene en sentralbank tar, og det er helt legitimt å mene at Fed hever rentene fortere enn det økonomien tåler. Men ledende politikere bør holde slike meninger for seg selv. Det må også Donald Trump klare.