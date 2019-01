Aftenposten mener: Neste jul må det bli andre boller

Mens ribbesvoren knaste mellom tennene i de tusen hjem, fikk pleietrengende, hjemmeboende eldre i Andøy kommune servert fiskeboller fra dagen før. Det kom frem i nettavisen Vesterålen Online denne uken.

Det første spørsmålet som melder seg, er hvorfor?

Vel er ribbe, surkål og poteter festmat, men det er også et billig, velsmakende og næringsrikt måltid. Det finnes mange åpenbare grunner til å gi hjemmeboende, pleietrengende eldre et skikkelig julemåltid på julaften – og ingen grunner til å la være. Men så var det heller aldri meningen at fiskebollene skulle kjøres ut julaften, ifølge Andøy kommune.

Det bare ble sånn.

I dette tilfellet er felles skipbrudd mager trøst i begrepets rette forstand, men Andøy er dessverre ikke den eneste kommunen i landet som tar lett på sine eldres kosthold. En Norstat-undersøkelse fra 2015 viser at 80 prosent av kommunepolitikerne i Norge ikke er opptatt av god matomsorg for de eldre.

Dét synes i statistikkene.

«Opptil 60 prosent av eldre i institusjon er underernært,» sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale for to år siden. Noen måneder senere publiserte Helsedirektoratet en rapport om oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem. Den slo fast at venstrehåndsarbeid på dette området ikke bare får etiske konsekvenser, men også økonomiske. Underernæring og feilernæring gir økt fare for andre sykdommer, lengre rekonvalesenstid og økte medisinske kostnader.

I forbindelse med publiseringen av rapporten forklarte Helseminister Høie til Dagbladet hvorfor det er lurt å sørge for at også eldre som fortsatt bor hjemme spiser godt: «Dersom en hjemmeboende eldre ikke får hjelp med sitt underernæringsproblem, er det oppskriften på en med behov for sykehjemsplass innen kort tid – og alle vet hvor dyrt det er kontra å kunne bo i eget hjem».

Med andre ord: Om kommunepolitikerne ikke synes det er så viktig at pleietrengende får god mat, burde de i det minste være opptatt av kommuneøkonomien.

«Vi vet at god mat og gode og trivelige måltider bidrar til økt matlyst og økt matinntak. Og når problemet er småspisthet og manglende matlyst, vil både underernæring og nedstemthet kunne bli resultatet,» sa landbruks- og matminister Bård Hoksrud i sitt innlegg på inspirasjonsdagen om mat for eldre på Hamar i november.

Mange pleietrengende gamle har bare to ting å glede seg over i livet: samvær og mat. Ikke alle får det første, da bør kommunepolitikerne i det minste la dem glede seg over det andre.

Vesterålens fiskeboller er ikke det verste som finnes. Men neste jul må det bli andre boller.