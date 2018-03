Aftenposten mener: Erna Solbergs feilvurdering

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) gikk av, og det var nødvendig, slik Stortingets byggesak har utviklet seg under hans presidentperiode.

Han gikk av fordi KrF trakk støtten til presidenten, en støtte partiet ga da han ble valgt med knappest mulig flertall etter stortingsvalget i høst. Den gangen var han Høyres eneste kandidat til vervet Høyre skulle ha, noe som bidro til å sette saken på spissen. Partiene som ville uttrykke støtte til Høyre, måtte også støtte en omstridt stortingspresident som hadde nesten halve Stortinget mot seg. Motstanden hadde først og fremst sin bakgrunn i kritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, etter komiteens gjennomgang av byggesaken.

Statsminister Erna Solbergs støtte til Thommessen har hele tiden ligget der som et bakteppe. Hun gikk høyt på banen da et samlet storting kritiserte presidentskapet og Thommessen for håndteringen av byggesaken i juni i fjor. Under sin oppsummerende pressekonferanse slo hun fast at det var lite å klandre Thommessen for. Hun pekte på det forrige presidentskapet og deres valg av organisering av prosjektet. Det var et valg fra Solbergs side å kommentere saken på denne måten, og den har lagt føringer for veien videre for Thommessen.

Byggeprosjektet hadde neppe blitt billigere av at Stortinget hadde valgt en annen president i høst. Men da hadde vi unngått at kostnadssprekken var blitt supplert med en situasjon som har bidratt til å svekke tilliten til Stortinget ytterligere. De siste ukenes diskusjon om presidenten, hans manglende vilje til å ta ansvar og spillet rundt rollen, har ikke gagnet Stortinget.

Solberg har rett i at overskridelsene ikke er presidentens skyld. Den delen av historien er sammensatt, og de to foregående presidentskapene slipper ikke unna den. Men Thommessen har sittet i stolen der ansvaret er plassert i over fire år, og Stortinget pekte på ham og det forrige presidentskapet i sin kritiske runde. Han burde ikke vært kandidat til vervet i høst. Det ble han, på tross av ønsket til Høyres støttepartier og på tross av kritikk internt i Høyre. Erna Solbergs ønske veide tungt. Solberg så tilsynelatende ikke problemet med at stortingspresidenten ble valgt med knappest mulig flertall på grunn av en sak som ikke var avsluttet. Hun bidro til at Stortinget valgte en president med et historisk svakt stemmetall i ryggen. Det bør ikke skje igjen.

Erna Solberg la prestisjen på feil sted i denne saken. Den skulle ligget i ønsket om opprydning og demonstrasjon av ansvar og ledelse. Prestisjen ble knyttet til Thommessen.

Det var en feilvurdering av statsministeren og Høyre-lederen.