Aftenposten mener: Trump må presse Israel

Da president Donald Trump i desember kunngjorde at USA skulle flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem fra Tel Aviv, ordla han seg slik: «I dag anerkjenner vi det åpenbare: Jerusalem er Israels hovedstad.»

På et vis var det ikke et helt urimelig utsagn. Både forgjengerne Bill Clinton og George W. Bush lovet å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem.

De endret imidlertid standpunkt da de flyttet inn i Det hvite hus. Én ting er å behandle Jerusalem som israelsk hovedstad, hvilket USA og andre land allerede gjør ved at diplomater og politikere på alle nivåer avholder møter med israelske ministre der. Men noe annet er å kunngjøre det offisielt.

Over 50 palestinere ble drept og over 2000 ble skadet i voldsomme demonstrasjoner mot ambassadeåpningen mandag.

Både israelere og palestinere har som ubøyelig krav at Jerusalem skal være deres hovedstad. FNs delingsplan i 1947 anbefalte derfor at byen burde være en internasjonalt administrert sone. Begrunnelsen var byens betydning for tre verdensreligioner: Jerusalem anses som hellig for muslimer, jøder og kristne.

Slik ble det ikke. Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967 og har senere annektert området. Når USA nå anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, vil mange se det som et uttrykk for at landet gir sin tilslutning til Israels eierskap over byen. Det er i samme åndedrag blitt påpekt at USA mister sin status som mulig megler i konflikten mellom israelere og palestinere.

Men som Daniel Shapiro, USAs ambassadør til Israel under president Barack Obama, påpeker: Det er ingenting i veien for at USA skal kunne ha ambassade i både Vest- og Øst-Jerusalem dersom en tostatsløsning kommer på plass. Vest-Jerusalem vil uansett forbli israelsk territorium, og det er der den amerikanske ambassaden nå skal ligge.

En positiv utvikling er at Trump har bedt Israel om å overføre kontrollen over fire nabolag i Øst-Jerusalem til palestinske myndigheter. Det vil i så fall være et stort fremskritt i en konflikt som har virket fullstendig fastlåst i lang tid. Å oppgi kontroll over deler av Jerusalem har hittil vært uaktuelt fra israelsk hold. Trump har nå skapt en anledning til å presse israelske myndigheter til forhandlingsbordet.

Beslutningen om å flytte ambassaden til Jerusalem er uhyre kontroversiell av mange grunner. Hvorvidt det er en dårlig beslutning, er for tidlig å avgjøre. De siste tyve årene har vist at status quo ikke nødvendigvis er den beste løsningen heller. Men det er også mulig at USA nå anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad uten å få noe tilbake. I så fall har Trump gjort situasjonen verre – fra et utgangspunkt der det knapt var mulig.