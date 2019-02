Twitter-meldingen fra den regimekontrollerte TV-stasjonen VTV, sendt 2. februar, forteller sitt. En film viser en liten punktdemonstrasjon foran Utenriksdepartementet i Oslo. Slagordene er rettet mot utenlandsk «innblanding» i Venezuela-krisen.

«Hands off Venezuela» står det på et banner. Trolig var partiet Rødts ungdomsorganisasjon, Rød Ungdom, arrangør.

Den spanske teksten som ledsager filmsnutten lyder, oversatt: «Det norske folk støtter Venezuelas president.»

Regimet er altså blitt så desperat at et tosifret antall mennesker foran UD blir til «det norske folk».

Så dum kan informasjonskrigen bli.

Utspillet fra TV-stasjonen viser også hvor sårbare makthaverne i landet nå føler seg.

Etter at Nicolás Maduro lot seg «gjenvelge» i en parodi av et presidentvalg i fjor, og så ble tatt i ed i januar i år, trådte han inn i rollen som diktator. Dermed gjorde en rekke land det klart at de ikke lenger betrakter ham som legitim president.

Kort tid etter erklærte Juan Guaidó seg som interimspresident. Han ledet da nasjonalforsamlingen, den eneste institusjonen i Venezuela som har demokratisk legitimitet. Parlamentsvalget i 2015 var fritt.

Sosialdemokraten Guaidó sier at hans mål er å arrangere et snarlig, nytt og fritt presidentvalg i Venezuela. Demokratiet skal gjeninnføres.

Canada, USA og flere latinamerikanske demokratier anerkjente raskt Guaidó som Venezuelas president.

Norge i mellomposisjon

EU ga først Maduro en frist til å skrive ut nyvalg til presidentembetet. Etter at fristen utløp, uten at Maduro etterkom kravet, har det ene EU-landet etter det andre sluttet seg til dem som anerkjenner Guaidó.

Maduro-klikken har nå lite støtte i omverdenen. Den kommer stort sett bare fra land med lignende styresett, som Iran, Cuba og Russland.

Norge har lagt seg i en mellomposisjon. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at Norge har som prinsipp å anerkjenne stater, ikke regjeringer. Hun støtter kravet om nyvalg til presidentembetet, men vil ikke anerkjenne Guaidó nå.

For rund ordbruk

Søreide synes å være opptatt av å holde kanalene åpne også til Maduro-regimet.

Slik sett svekker Norge den internasjonale fronten mot et regime som har mistet enhver demokratisk legitimitet.

På den annen side må Norge kunne foreta egne vurderinger. I den uoversiktlige situasjonen kan det være en fordel med land som spiller ulike roller.

Norge kunne likevel med fordel ha vært tydeligere i kritikken både av fjorårets «valg» og regimets bruk av vold mot demonstranter. Den norske ordbruken har vært i overkant rund.