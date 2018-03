Aftenposten mener: Spania må vise klokskap

Arrestasjonen av Catalonias tidligere president Carles Puigdemont i Tyskland kan bringe den uløste konflikten om provinsen nærmere en løsning. Puigdemont blir trolig utlevert til Spania. Der ventes det at han blir arrestert og tiltalt for oppvigleri.

Den katalanske separatistlederen er anklaget for å prøve å løsrive Catalonia, i strid med den spanske grunnloven. Den ulovlige folkeavstemningen om løsrivelse 1. oktober i fjor er i så måte viktig.

Det er mulig å se for seg prosessen mot Puigdemont bringe et element av avklaring inn i en fastlåst situasjon, noe som igjen kan åpne for konstruktive skritt mot en løsning.

Dessverre er det også mulig at arrestasjonen får motsatt effekt.

Har mistet kontroll

Befolkningen i Catalonia har lenge vært splittet nesten på midten. Nasjonalistene er mektig provosert av den spanske regjeringens harde linje, spesielt da den prøvde å stanse fjorårets folkeavstemning med makt.

Søndag var det igjen sammenstøt mellom katalanske demonstranter og politi i Barcelona. Arrestasjonen av Puigdemont i Tyskland utløste dem.

Som professor Fernando Vallespín ved Universidad Autonóma de Madrid sa til Aftenposten tirsdag, har sentralregjeringen ikke lenger kontroll med den politiske situasjonen i Catalonia.

Uklart rettslig utfall

Den er kaotisk, ikke bare på grunn av demonstrasjonene. Nasjonalistpartiene vant nyvalget til parlamentet i provinsen i desember, men har ikke lykkes i å få valgt en president. Førstevalget, Puigdemont, var på flukt i Belgia, annetvalget sitter i fengsel. Den tredje kandidaten fikk ikke nok stemmer i forsamlingen, noe som også delvis skyldes arrestasjoner.

Dessuten er Spania en rettsstat. Når prosessen mot Puigdemont starter, vil den handle om jus. Ekspresidenten vil ha sine forsvarere. Sentralregjeringen i Madrid kan ikke være sikker på utfallet. Flere mener at siktelsen for oppvigleri, ikke nødvendigvis vil stå seg i retten.

Rajoy må være smidig

Spanias statsminister Mariano Rajoy har hele tiden valgt en hard linje. Mye tyder på at han ville ha klart seg bedre ved å søke et kompromiss med de katalanske lederne om økt selvstyre før situasjonen kom ut av kontroll. Ved hardhendt fremferd mot demonstranter og et stort antall arrestasjoner av separatistledere, har Rajoy lagt også sitt eget hode på blokken.

Desto mer nødvendig er det at han viser smidighet fremover. Også de katalanske lederne må bidra. Skal en normalisering og nye forhandlinger være mulig, må Rajoy ha en lovlig valgt president i Barcelona å forholde seg til.