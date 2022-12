Aftenposten mener: Trump må gi seg

20 minutter siden

Tidligere president Donald Trump vinker til sine følgere i Texas.

Rapporten fra 6. januar-komiteen levner ingen tvil. Den tidligere presidenten har ingenting å gjøre i politikken.

USAs tidligere president Donald Trump har skylden for at Kongressen ble stormet. Det er konklusjonen i rapporten fra 6. januar-komiteen. Komiteen har i 17 måneder gransket opprøret. Den har ikke fullmakt til å beordre straffesak, men kan sende anbefaling om det til justisdepartementet. Og det gjør komiteen klart og tydelig.

Konklusjonen kommer ikke bardus på. Høringene i sommer tegnet et uhyggelig bilde av Trump. Hans utstrakte sutring om at valget var «stjålet», var ikke bare en dårlig tapers gnål. Det var et forsøk på å omgjøre valgresultatet.

