Skolen klarer å skru av mobilen selv

25.03.2023 16:19

Det er bra å bremse barns mobilbruk. Men forbud er å dra det litt langt.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Man skal ikke snakke med mange foreldre før man hører noen beklage seg over hvor mye barna er på mobilen. Skjermbruk spiser opp store deler av døgnet, også for noen av de minste. Stadig yngre barn bruker sosiale medier.

Det er noe av bakgrunnen for at Høyre-politikerne Mathilde Tybring-Gjedde og Nikolai Astrup denne helgen kommer med et radikalt forslag på partiets landsmøte: De vil forby mobilbruk på grunnskolen. Forslaget stopper ikke der. I tillegg vil de ha mobilforbud i undervisningstiden på videregående. Det er to av forslagene de kommer med for å få ned skjermbruk blant barn og unge.