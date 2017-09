Aftenposten mener: Kortslutning fra Thorbjørn Jagland

Arbeiderpartiets toppfolk snur hver stein i jakten på årsakene til valgnederlaget. Et overraskende innspill kommer fra Strasbourg, der Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland onsdag rykket ut på Facebook og ga mediene en del av skylden.

Aps tidligere leder går ut mot de kritiske sakene om Jonas Gahr Støre, saker som dukket opp i løpet av valgkampen.

Det er legitimt å spørre om det er tilfeldig at fokuset på Støres private økonomiske forhold kom opp kort tid før valget.

Journalister kan komme i skade for å la seg bruke av kilder med en agenda. Dersom VG og Dagens Næringsliv fikk sine tips utenfra kort tid før valget, legger vi til grunn at redaksjonene vurderte faren for å bli brukt opp mot opplysningenes interesse og relevans.

Konspirasjonsteori

Jagland kan gjerne spørre om dette, men han går lenger. Han mer enn antyder at journalistene satt på opplysningene om Støre lenge før valget, og at de valgte å vente til selve valgkampen for å gjøre det Jagland omtaler som «en direkte intervensjon i valget og et demokratisk problem». I reaksjonen på VGs leder om saken fortsetter han med å trekke frem problemet med privat kapitals påvirkning på pressen. Det er vanskelig å lese dette som noe annet enn en videreføring av antydningene det hele startet med.

Jagland lar mediekritikken gli over i en konspirasjonsteori. Generalsekretæren i Europarådet bør holde seg unna den slags antydninger med mindre de kan begrunnes i konkrete eksempler.

Ingen privat ytring

Et mulig forsvar kunne være om han kom med en typisk privat og spontan ytring en sen kveldstime, men Jagland skrev i arbeidstiden og dro angrepet på norske medier inn i sitt virke som generalsekretær i Europarådet: «Angrep på mediefriheten fra myndigheter er en av våre største bekymringer. Men falske nyheter, vridde reportasjer, og politisk beregnede reportasjer bekymrer oss også veldig mye.»

Hvis Jagland hadde sett nøyere etter, ville han ha oppdaget at Aftenposten og andre store medier var tilbakeholdende med å videreformidle kritikken mot Støre. Dette ble etter hvert historien om noen få saker som vokste fordi Støre og kretsen rundt ham håndterte dem så dårlig. Forsøket på å stanse et NRK-innslag med advokat er bare ett eksempel.

Ap-ledelsen forstår bedre

Støre opptrådte naivt i sine privatøkonomiske disposisjoner før valget. Kritikken som kom, taklet han dårlig. Det ga en del negative oppslag. Heldigvis for Ap forstår den sittende ledelsen bedre enn mannen i Strasbourg at det ikke er her årsakene til valgnederlaget ligger.

Det er greit både å stille spørsmål ved mediene og betvile svarene som gis. Men en generalsekretær for en organisasjon som blant annet skal forsvare pressefriheten, bør bestrebe seg på å gi kritikk som er fundert på realiteter og ikke løsrevne inntrykk. Dette er lettvint fra Jaglands side.