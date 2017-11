Aftenposten mener: Pinlig exit for den katalanske regionregjeringen

Catalonias avsatte leder Carles Puigdemont har stukket av til Brussel, på flukt fra et demokratisk land. Feigt, skriver Der Spiegel – først mobilisere hundretusener av mennesker, for deretter å stikke av med halen mellom bena.

Som den nederlandske avisen Trouw skriver, er det vanskelig å bestemme seg for hvorvidt Puigdemont er en ildsluker, en linedanser eller en klovn.

Denne uken skulle Puigdemont ha møtt i Madrid til dommeravhør sammen med de andre katalanske regjeringsmedlemmene, tiltalt for blant annet opprør og oppvigleri. Paul Bekaert, advokaten som hevder å representere Puigdemont, gjorde det klart at hans klient ikke vil møte opp i Madrid. Puigdemont tror ikke han er garantert en rettferdig behandling i retten.

Ifølge Reuters er det nå utstedt en europeisk arrestordre på Puigdemont. Bekaert har kunngjort at han vil protestere på en eventuell utleveringsanmodning.

Brussel er en by der ledere vanligvis drar med en klar agenda, for å tale sin sak på vegne av landet de representerer. Puigdemonts ankomst skaper derimot forvirring.

Puigdemont nekter for at han er i Brussel for å søke asyl: «Jeg er ikke her for å be om politisk asyl. Jeg er her fordi jeg føler meg trygg her, og fordi Brussel er Europas hovedstad», sa han til pressen på tirsdag.

Han fastholdt videre at den katalanske regjeringen hele tiden har ønsket en fredelig prosess, og at de har gjort sitt beste for å unngå vold. Puigdemont oppfordret europeiske land til å reagere mot spanske myndigheters håndtering av situasjonen.

Selv om Puigdemont insisterer på at han ikke har til hensikt å søke asyl i Brussel, er det enkelte ting som peker i retning av at han er i ferd med å danne en katalansk eksilregjering fra det europeiske kontinentet. Nettsiden hans har plutselig byttet adresse, fra president.cat til president.exili.eu.

Etter den katalanske folkeavstemningen om uavhengighet i 2014 kunngjorde den katalanske regionregjeringen at de bare ville betrakte utfallet av avstemningen som rådgivende.

Denne gangen er situasjonen blitt langt mer alvorlig. Det er mye som taler for at uavhengighetsbevegelsens egentlige mål var større selvstyre – en føderal ordning – men bordet fanger.

Puigdemonts beslutning om å stikke av til Brussel styrker Madrids sak på alle vis. Han bør dra til Spania, møte domstolene og ta ansvar for situasjonen han selv har vært med på å skape.