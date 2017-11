Aftenposten mener: Endringene i SSB må forankres bedre

De siste ukene har Statistisk sentralbyrå (SSB) vært midtpunkt i en heftig, men også kjærkommen, debatt. Kjærkommen fordi byrået har en vesentlig rolle som premissleverandør i debatt, politikkutvikling og samfunnsutvikling. Diskusjon om kvalitet på leveranser av statistikk, analyser og forskning er av det gode.

SSB er en viktig bidragsyter på så mange arenaer, og det er naturlig at mange engasjerer seg i hvordan arbeidet i byrået organiseres, hvilke leveranser som planlegges, og hvordan ressursene prioriteres.

Frem til det for et par uker siden ble kjent at 25 forskere skal flytte fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen, dreide debatten seg i stor grad om hvilke modeller SSB jobber med, og hvordan disse skal utvikles. Et godt begrunnet behov for å heve kvaliteten på SSBs forskning har også utløst diskusjon.

Etter at omorganiseringen fikk konkrete utslag i form av flytting av medarbeidere, var det lett å få inntrykk av at endringene i SSB først og fremst dreier seg om innvandringsanalyser. Det gode med denne delen av debatten er at diskusjonen om SSBs verktøy og metoder er blitt kjent for flere. Analysene fra SSB veier svært tungt i ordskiftet om innvandring, og de må selvsagt saumfares faglig. Dårlig belagte koblinger mellom direktør Christine Meyers meninger om innvandring og omorganiseringen har skjemmet debatten.

Fakta: SSB-saken SSB har rundt 900 ansatte. Oppdraget er å samle inn, produsere og publisere statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. SSB driver også med forsknings- og analysevirksomhet.

I januar leverte gruppen som skulle utarbeide SSBs forskningsstrategi for fremtiden sin rapport.

I den ble dagens forskning sterkt kritisert og SSB ble anbefalt å redusere gruppen fra 80 til 25–35 personer. SSBs ledelse har besluttet at 25 av forskerne skal flyttes til statistikkavdelingen. En av dem er Erling Holmøy, «innvandringsregnskapets far».

Kritikk av og debatt om SSBs modellbruk har utløst uro hos blant andre NHO og LO.

Endringene har utløst heftig debatt i flere miljøer. Som følge av alt bråket kalte finansminister Siv Jensen direktør Christine Meyer inn til et møte mandag 30. oktober. De møtes igjen onsdag 8. november.

SSB skal kutte 100–120 ansatte de neste fem årene, gjennom naturlig og frivillig avgang.

Likevel, Meyer må konstatere at det var utaktisk av henne å være så tydelig om eget syn på innvandring. Men det må være mulig å diskutere kvaliteten på statistikk og måten den anvendes på, uten at det skal tolkes som et ønske om å legge ned statistikken. Et spørsmål i dag, når Meyer skal møte finansministeren igjen, er om uttalelsene har utløst så mye mistillit til Meyer og hennes evne til å handle uavhengig av personlige meninger, at hun ikke bør fortsette i stillingen.

Det er ikke noe konkret, i betydningen at Meyer handler egenrådig på grunnlag av egne politiske preferanser, som tyder på det. Gitt SSBs uavhengige stilling må listen for å kreve et lederskifte ligge høyt.

De siste ukene har imidlertid demonstrert at SSB er så viktig for så mange, at endringer krever bredere debatt og forankring enn SSBs ledelse og styre har lagt opp til. Endringene i retning av økt kvalitet på forskningen, med internasjonal fagfellevurdering, må være en forutsetning hvis SSB skal ha en forskningsavdeling i fortsettelsen. Hvordan SSB svarer på utfordringen med å frigjøre ressurser for å kunne bygge opp nytt, må ligge hos SSB. Men gitt uroen for SSBs fremtid i ulike miljøer er det riktig å bremse nå. Statistikklovutvalget bør få komme med sin innstilling nå før jul før veien videre stakes ut.