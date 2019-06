Folkeavstemningen om EU skulle avklare Storbritannias forhold til Europa en gang for alle. Det har ikke gått etter planen. Snaut tre år senere er EU et altoppslukende tema i britisk politikk, og frontene er hardere enn noensinne.

Theresa May, som snart går av som statsminister, kan kritiseres for mye. Tidlig i forhandlingene med EU kom hun med løfter det var umulig å holde, og hun prioriterte samholdet i det konservative partiet foran nasjonens interesser. May skal imidlertid ha ros for å ha forsøkt å arbeide frem en løsning begge sider kunne ha levd med. Hun søkte å oppfylle noen av EU-motstandernes viktigste krav, som å få kontroll med innvandringen, uten å kutte alle økonomiske bånd til unionen.

Med Mays avgang ser det dessverre ut til at kompromissets tid er helt over i Storbritannia. Valget til EU-parlamentet ble vunnet av Nigel Farages nye Brexitparti, som kun har ett mål: At Storbritannia skal gå ut av EU uten en avtale. Partiet som ble nummer to, Liberaldemokratene, gikk til valg på slagordet «Bollocks to brexit». De har også ett mål for øye: At Storbritannia skal avholde en ny folkeavstemning og bli i EU.

Resultatet fra EU-valget legger kraftig press på de to tradisjonelle folkepartiene. Når de konservative nå skal velge en ny leder, er risikoen stor for at vinneren blir en kompromissløs EU-motstander som Boris Johnson eller Dominic Raab. Begge mener Storbritannia vil klare seg helt fint selv om landet bryter alle bånd til EU over natten. Det er en uansvarlig politikk som kan få store økonomiske konsekvenser om den gjennomføres.

Opposisjonspartiet Labour sliter også. Partiet har lenge sluppet unna med en tvetydig linje om brexit, blant annet i spørsmålet om en ny folkeavstemning. Den voldsomme fremgangen til Liberaldemokratene og andre EU-vennlige partier legger imidlertid kraftig press på de røde. Sannsynligvis vil partiet bli tvunget inn på et tydelig EU-vennlig spor der de kjemper helhjertet for en ny folkeavstemning.

Konsekvensen er at hele det politiske landskapet er i ferd med å bli delt inn i to uforsonlige leire. Ingen vil gi seg uten full seier i spørsmålet om brexit. Den tapende side vil kreve nye omkamper. Temaet Europa vil fortsette å hjemsøke Storbitannia i uoverskuelig fremtid.