Det er blitt en juletradisjon, de årlige julekontroversene i mediene.

Sakene starter gjerne med at én av landets 2850 grunnskoler kanskje eller kanskje ikke har trådt litt feil i juleforberedelsene. Det kan handle om skolegudstjenester, om hvorvidt barn skal ha på seg nisselue, om det skal kreves aktiv påmelding for å gå rundt juletreet, eller klassikeren fremfor noe: at ordet «jul» er byttet ut med et annet ord.