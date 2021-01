Aftenposten mener: Lærerne bør dyrke kunnskap, ikke bekymring

Utdanningsforbundet viser en skuffende lav interesse for kunnskap om korona.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet vil at ansatte på skoler og i barnehager bør få komme foran i vaksinekøen. Foto: NTB/Vidar Ruud

Nå nettopp

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal ber om at lærerne skal komme foran i vaksinekøen. I et brev til Folkehelseinstituttet begrunner han ønsket med at skoler og barnehager ellers kan måtte stenge.

– Vi står i førstelinjen, sier Handal til NRK.