Aftenposten mener: Ungarsk homofobi må nedkjempes

Igjen settes Viktor Orbán under press i EU.

Igjen måtte Ungarns statsminister, Viktor Orbán, forsvare seg i Brussel. Foto: John Thys, AFP/NTB

Både Nato og EU er verdifellesskap. Begge utfordres av medlemsstater som utvikler seg i en uakseptabel retning. Mens Nato er en forsvarsallianse med et tross alt begrenset mandat, er EU-samarbeidet mye bredere og dypere. Derfor er utviklingen et større problem for EU.

Dette gjenspeiles i at EU-kommisjonen og andre medlemsland stadig går i klinsj med reaksjonære og autoritære regimer i land som Ungarn og Polen. I disse dager handler det om en ny ungarsk lov som skal gjøre det forbudt å «promotere» homofile og transpersoner overfor barn, for eksempel i skoleverket.