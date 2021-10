Aftenposten mener: Noen laget sikkerhetspolitikk mens andre var i Hurdal

Det er langt fra Hurdal til oksekjaker i Kranj.

Frankrikes president, Emmanuel Macron, her på vei til middag under EU-toppmøtet i Slovenia onsdag, vil ha tettere europeisk forsvarssamarbeid.

Mens regjeringsforhandlingene pågikk i Hurdal, var andre sist onsdag samlet til en viktig middag i Kranj i Slovenia. Over oksekjaker snakket EUs stats- og regjeringssjefer om europeisk forsvarssamarbeid.

Noe av det som vil stå på menyen for påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre, hans utenriksminister og forsvarsminister, er nettopp det. De valgene EU-landene gjør, vil kunne ha stor betydning for norske interesser. Det gjelder både for sikkerhetspolitikk, interessene til norsk forsvarsindustri, forholdet til USA og Storbritannia og Natos fremtid.