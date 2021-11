Aftenposten mener: Tabbe å fjerne fraværsgrensen i hele landet

Tiltak bør tilpasses den lokale smittesituasjonen.

Fraværsgrensen gjelder ikke i år.

I forrige uke besluttet kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) å fjerne fraværsgrensen i videregående skole ut skoleåret.

Det var flere gode grunner til det. Det er fremdeles smitte i samfunnet, og det er vanskelig for elevene å følge smitteverntiltakene uten å få fravær, påpekte ministeren. Hun la til at syke skoleelever som drar til fastlegen for å få gyldig fravær fra skolen, fører til press på legetjenesten.