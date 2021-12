Aftenposten mener: Bane Nor må ansvarliggjøres

Fortetting av områdene rundt Oslo tar utgangspunkt i at togstasjonene skal være knutepunkter. Men togtilbudet uteblir.

Plan for byggestart i Brynsbakken er utsatt fra 2022 til 2027.

Tirsdag kunne Aftenposten fortelle at Jernbanedirektoratet ikke har noen plan om å presse Bane Nor til å holde tidsskjemaet for jernbaneløftet på Østlandet. Det er nesten utrolig.

Det er ingen hemmelighet at mange som er avhengig av toget som transportmiddel inn og ut av Oslo, er misfornøyd med tilbudet. Til tross for sommer etter sommer med buss for tog og vedlikehold skal det ikke mer enn en liten signalfeil til før hele toglinjer rundt byen står bom fast. Det skjedde senest i forrige uke.