Aftenposten mener: Karakterforbedringen bør begrenses

Det er bortkastet for samfunnet at unge tar opp fag for å forbedre karakterer, skriver stipendiat Gøril Bjerkan ved Universitetet i Oslo i Dagens Næringsliv tirsdag.

Hun vil begrense muligheten til å forbedre vitnemålet for dem som har for svake karakterer til å komme inn på det studiet de vil. I dag tildeles halvparten av plassene pr. studium etter førstegangsvitnemålet. Resten konkurrerer også gjennom ulike tilleggspoeng og forbedring av vitnemål gjennom privatistordningen.

Spesielt på prestisjeutdanninger som jus og medisin synes det å være utbredt å bruke tid til å ta opp fag, fordi poenggrensene er så høye for dem som tas inn på sistnevnte kvote.

Bjerkan har rett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det er bedre at vitnemålet fra videregående legges til grunn enn at unge bruker lang tid på å forbedre karakterer marginalt. Bortsett fra aktiviteten det skaper for skoler som Sonans og Bjørknes, har det liten samfunnsnytte, snevert definert.

Hun poengterer også at en ubegrenset rett til karakterpynting vil kunne gi et stadig høyere karaktersnitt som alle som konkurrerer om studieplass taper på.

Til det første kan man innvende at menneskers fremste funksjon ikke er å ha samfunnsøkonomisk nytte, og at det på et individuelt plan kan ha svært mye å si om man kommer inn eller ikke. Det finnes dessuten langt mindre samfunnsnyttige tilværelser for folk i starten av voksenlivet enn å jobbe målrettet for å komme inn på et studium. Om dagens innretning fører til at det de mest motiverte får studieplass, er det et gode for samfunnet.

Bjerkans andre poeng er viktigere. Når poenggrensene til prestisjestudiene er blitt høyere samtidig som antallet privatister har økt kraftig, er det grunn til å vurdere innstramminger.

Utdanningsdirektoratet foreslo i 2012 flere endringer for å motvirke tendensen, blant annet økt gebyr, som ble innført i fjor.

Bjerkans idé om å begrense antall ganger man kan ta forbedringseksamen ble da vurdert som for krevende å administrere sammenlignet med hvor stort problemet er.

Langt mer effektivt vil det være om man innfører et annet av Utdanningsdirektoratets forslag, nemlig at siste avlagte eksamen automatisk blir oppført på vitnemålet. I dag er det risikofritt å ta opp fag, fordi man kan slipper å føre opp en svakere karakter enn det man hadde fra før.

Vel skal man gi folk mulighet til å forfølge sine drømmer, men det betyr ikke at de skal slippe å risikere noe.