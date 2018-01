Aftenposten mener: På tide med koreansk familiegjenforening

Natt til tirsdag holdt de to landene på Koreahalvøya samtaler for første gang på to år. Samtaletemaet dreide seg primært om hvorvidt Nord-Korea skulle få sende en delegasjon til vinter-OL i den sørkoreanske byen Pyeongchang neste måned.

Tidlig tirsdag morgen tok de to partene pause i samtalene, og Sør-Koreas visegjenforeningsminister Chun Hae-sung kunne bekrefte at Nord-Korea kommer til å sende utøvere til landet. I tillegg skal det komme en heiagjeng, et pressekorps og en gruppe tilskuere.

Naturlig nok er det stor spenning knyttet til møtet, som finner sted i den demilitariserte sonen i Panmunjom på grensen mellom nord og sør. De to partene stiller med fem delegater hver.

Den siste tiden har vært preget av spenning mellom de to landene på grunn av Nord-Koreas atomprogram og missiltester. FNs sikkerhetsråd har innført en rekke sanksjoner mot landet, inkludert eksportforbud for landets viktige tekstilindustri og begrensninger på Nord-Koreas import av olje og fossilt brensel. Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA kunngjorde likevel i desember at landet vil fortsette å utvikle atomprogrammet. Den nordkoreanske hæren er verdens femte største, med én million soldater.

Den sørkoreanske delegaten Chun Hae-sung fortalte pressen at de under møtet ba om at de to landene arrangerer familiegjenforening samtidig som OL foregår, skriver nyhetsbyrået AFP. Familiegjenforening har lenge vært et betent tema.

I løpet av krigen mellom de to landene i 1950–1953 ble flere hundre tusen familier skilt fra hverandre. Ektepar, søsken, foreldre og barn endte opp på hver sin side av grensen. Langt de fleste har aldri fått se familiemedlemmene sine igjen.

De eneste mulighetene for gjenforening har foreløpig vært gjennom statlig godkjente møter arrangert av Røde Kors. 21 slike møter har funnet sted siden 1985, det siste i 2015. Rundt hundre deltagere har fått være med pr. møte, tilfeldig utvalgt ved hjelp av datamaskin. De eldste innbyggerne er blitt prioritert.

På grunn av den tilstrammede situasjonen på Koreahalvøya har forbindelsen til det nordkoreanske Røde Kors vært brutt siden 2015. Det er svært uheldig, for tiden er i ferd med å renne ut for de mange som ennå ikke har fått se sine familiemedlemmer igjen. 85 prosent av dem er over 70 år.

Dersom de to landene endelig kan få på plass familiegjenforening for de gjenlevende som har ventet i 65 år på å se sine kjære igjen, er det svært godt nytt.