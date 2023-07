Fanget i Nato

Jens Stoltenberg møtte USAs president Joe Biden i juni.

Nato gjør rett i å forlenge Jens Stoltenbergs lederskap.

05.07.2023 07:30

Natos 31 medlemmer har bedt Jens Stoltenberg om å fortsette som generalsekretær. Det meldte han selv på Twitter tirsdag formiddag.

Han ville egentlig hjem. Stoltenberg har sagt det samme i et halvt år: Han søker ikke forlengelse. Så sent som i februar sa han til Aftenposten at han skulle gå av 1. oktober.