Aftenposten mener: Loven må endres etter Tengs-saken

Dagens lederartikkel

18 minutter siden

Birgitte Tengs’ fetter vitnet i forrige uke i den nye rettssaken i drapssaken.

Først etter 24 år ble fetteren til Birgitte Tengs endelig renvasket.

Det har vært en heftig uke for norsk rettssikkerhet. Torsdag ble Viggo Kristiansen frifunnet for drap og voldtekt i Baneheia. Et av norgeshistoriens mest spektakulære justismord er et faktum.

I Haugesund foregår en annen rettssak. En mann i 50-årene står tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Tengs’ fetter var denne uken innkalt som vitne. Også han er utsatt for grov urett. Han ble først dømt for drapet, før lagmannsretten frifant ham i 1998. Likevel ble han dømt til å betale erstatning til Tengs’ foreldre.

