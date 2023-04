Oslos ungdom fortjener fortsatt hest og hund

Det trengs ikke færre, men flere grønne skoler i hovedstaden, skriver Rune Slagstad. Her er Natur videregående skole på Furuset.

Hovedstadens grønneste videregående skole står i fare.

04.04.2023 08:51

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

På Furuset i Oslo finnes en liten, frittstående skole kalt Natur videregående skole. Der lærer man ulike former for fysisk arbeid i naturen. Man kan ta gartnerutdannelse. Og kvalifisere for fagbrev i heste- og dyrefag.

Inntil videre. For nå har styret vedtatt å legge ned skolen.