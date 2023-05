Norge må våge å spørre hva som skjer med uigurene

10.05.2023 07:07

Siden 2017 er over en million uigurer blitt plassert i interneringsleirer i Kina, ifølge FN. Xinjiang, regionen der uigurene hører hjemme, er blitt et slags åpent fengsel. Befolkningen er under konstant overvåking. Uigurene er frarøvet retten til å utøve sin egen kultur.

I fjor konkluderte en FN-rapport med at behandlingen trolig er en forbrytelse mot menneskeheten.