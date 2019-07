Aftenposten mener: Farlig situasjon i Hormuzstredet

Faren for krig mellom Iran og USA øker. Stadig mer dramatiske meldinger fra Hormuzstredet tyder på at også Storbritannia kan bli innblandet. Den iranske Revolusjonsgarden skal ha forsøkt å ta en britisk oljetanker, noe en fregatt som var med for å beskytte den, hindret.

Samtidig har det internasjonale atomenergibyrået IAEA, etter krav fra USA, holdt hastemøte om Irans antatte atomvåpenprogram. Det er nå klart at Iran har skaffet seg mer uran enn den såkalte Iran-avtalen satte som øvre grense. Uranet har også høyre anrikningsgrad. Det betyr at landet rår over mer av råstoffene som trengs for å lage atombomber.