Valget av statsminister for delstaten Thüringen øst i Tyskland har skapt politisk krise i hele landet. Utgangspunktet var at delstatsvalget i fjor høst ikke endte i et styringsdyktig flertall, mest fordi ytterpartiet Alternative für Deutschland (AfD) fikk stor fremgang.

Den sittende koalisjonen i delstaten – med venstrepartiet Die Linke, sosialdemokratiske SPD og miljøpartiet Die Grünen – mistet sitt grunnlag.