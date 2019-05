Aftenposten mener: Betenkelig utvikling i Danmark

Danmark holder folketingsvalg på selveste grunnlovsdagen, 5. juni. Det betyr at statsminister Lars Løkke Rasmussen satser på det som i dansk målestokk blir en uvanlig lang valgkamp.

Han trenger den, for målingene har lenge tydet på at hans koalisjon av tre høyrepartier – Venstre, Liberal Alliance og Det konservative folkeparti – vil miste makten til sosialdemokraten Mette Frederiksen.

Den såkalte «rød blok» i dansk politikk består av Socialdemokraterne, altså det danske Ap, det sosialliberale partiet Radikale Venstre, det grønne partiet Alternativet samt venstrepartiene SF og Enhedslisten.

Målingene gir blokken flertall, men selv om dette skulle ryke knapt, kan Frederiksen tenkes å bli hjulpet til makten av Dansk Folkeparti, som tilsvarer Frp i Norge.

I det siste ligger et særtrekk ved dansk politikk: Den harde innvandrings- og integreringspolitikken er blitt så mainstream at den knapt skiller partiene lenger. Selv Socialistisk Folkeparti, Danmarks SV, «ser intet humanistisk i dagens asylsystem» og vil stanse flukten over Middelhavet. Kun få partier kan kalles innvandringsliberale i vanlig forstand.

Omstridt pensjonsforslag

Den tidligere konservative partilederen Hans Engell, nå politisk kommentator, sa på et møte i Oslo i vinter at Danmark har gått fra å være et land som slipper folk inn, til å bli et land som «smider folk ut».

Sosialdemokrat Frederiksen har gått i bresjen. For henne er en hard politikk og retorikk på feltet en naturlig del av pakken hun frister sosialdemokratiske kjernevelgere med. Det andre hovedelementet er et forslag om tidligere pensjonsalder for folk som har stått ekstra lenge i arbeid, altså lavutdannede.

Det er selvsagt ikke vanskelig å skjønne strategien. Partier er til for sine velgere og må komme dem i møte.

Nazist i Folketinget?

Ulempen ved en så bred normalisering av streng innvandringspolitikk, er at det åpner for (mer) ekstreme partier. Ved valget 5. juni er det en fare for at det nystiftede Stram Kurs kan klare sperregrensen på 2 prosent. Dets leder, Rasmus Paludan, har lagt sin retorikk i landskapet der blått blir brunt, og det i den grad at en respektert kommentator som Martin Krasnik kaller ham nazist.

Selv om innvandring dominerer dansk politikk, er det ventet at Frederiksens pensjonsforslag vil stå i sentrum for selve valgkampen. Lars Løkke Rasmussen håper at han skal rekke å plukke det potensielt dyre forslaget fra hverandre før danskene strømmer til valgurnene. Statsministeren er kjent for å være god i valgkamp, så han kan ikke utelukkes.