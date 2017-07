Aftenposten mener: Europa må hjelpe Italia

Norge har hittil i år hatt den laveste asylankomsten på over 20 år. Scenene fra migranthøsten 2015 synes lenge siden når landet går inn i de søvnige sommermånedene.

Lenger sør, nærmere bestemt i Italia, er situasjonen en ganske annen. Tallet på migranter som har ankommet landet hittil i år, er 19 prosent høyere enn på samme tid i fjor. I fjor var allerede et rekordår, og naturlig nok er italienske myndigheter og befolkning fortvilet over situasjonen.

Kommende valg

Innvandring er allerede et hett tema i parlamentsvalgkampen i landet, og foreløpig ligger sentrumspopulistene i Femstjernesbevegelsen og ytre høyres Lega Nord an til å gjøre det godt i valget.

Ingen har noe å tjene på at Italia polariseres og blir Europas flyktningleir.

Landet tar imot et uforholdsmessig høyt antall migranter, og det italienske systemet kneler under belastningen. Tankene går tilbake til sommeren 2015 da det på det meste kom over 200.000 mennesker i løpet av én måned til Hellas.

Trolig vil ikke tallet bli like høyt for Italia i år, men det er all grunn til bekymring.

Vanskelige Libya

Elizabeth Collett, direktør i tenketanken Migration Policy Institute Europe, sier til Aftenposten at vi ikke har lært noen ting av det som skjedde i Hellas for to år siden.

Det er en dyster uttalelse, men den har dessverre mye sannhet i seg.

EUs program for fordeling av flyktninger fungerer ikke godt nok, det går for langsomt og byrden er fremdeles skjevt fordelt.

Europa krangler om fordeling av flyktninger. Hvor mye skal det koste å nekte å ta dem imot?

Frankrike, Sveits og Østerrike har innført effektive grensekontroller for å hindre at migranter tar seg videre nordover. Nabolandene har varslet økt kontroll dersom presset ved grensene øker.

EUs satsing på å styrke kystvakten i Libya og slå hardere ned på menneskesmuglere har ennå ikke vist stor effekt.

Ny handlingsplan

Søndag møttes Frankrike, Tyskland og Italia i Paris for å diskutere situasjonen. Italia fikk klarsignal til å utarbeide et forslag til retningslinjer for hjelpeorganisasjonene som opererer i Middelhavet. Ifølge avisen La Repubblica kan de nye retningslinjene ventes å inneholde et forbud mot å gå inn i libysk farvann.

Det er mulig å forstå Italias desperasjon. Å begrense hjelperne i denne situasjonen er likevel ikke løsningen. Organisasjonene bøter først og fremst på et system som ikke fungerer.

Tirsdag presenterte EU en mer omfattende handlingsplan for å få kontroll på migranter som kommer til Italia over Middelhavet. Torsdag blir trolig planen på nytt tema under det uformelle ministermøte i Tallinn.

Det er ikke for sent for EU å unngå en gjentagelse av handlingslammelsen fra 2015, denne gang med Italia som offer. Men det krever et nivå av samarbeid som EU til nå ikke har vist i denne saken.