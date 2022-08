Aftenposten minner om: En strømkabel har to ender

Båten Nexans Skagerrak la strømkabel til Tyskland. Her er båten nær Vollesfjord i 2018.

Norge er ikke tjent med å trekke ut kontakten for andre.

SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa avfeier at hun og partiet vil kappe kraftkablene til utlandet. SV vil bare regulere utvekslingen mer. Lignende utsagn kommer fra Rødt, Fremskrittspartiet og til dels Senterpartiet.

Problemet for dem alle er at de glemmer en ganske vesentlig ting. Nemlig at en strømkabel har to ender.