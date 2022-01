Aftenposten mener: USA må verne om sitt eget demokrati

Flere republikanere må tørre å ta ansvar for å hegne om valgsystemet.

USA liker å se på seg selv om et fyrtårn for frihet og demokrati. Amerikanerne har da også vært en ledende kraft for disse verdiene i etterkrigstiden. Internasjonale institusjoner som FN, Verdensbanken og WHO – det man kaller en regelbasert orden – hadde neppe eksistert uten USAs penger og vilje.

Landet har også gjort mange grove feiltrinn de siste 80 årene. Amerikanernes politikk og kriger har i mange tilfeller kostet dyrt, både i inn- og utland. Likevel er det ingen tvil om at et sterkt, fritt og demokratisk USA fortsatt er den viktigste globale garantisten for liberale verdier.