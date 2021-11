Aftenposten mener: La domstolene være

Barns rettssikkerhet er viktigere enn hva folk flest mener lokalt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil reversere domstolsreformen.

Torsdag morgen møttes barneombud Inga Bejer Engh og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i programmet Politisk kvarter på NRK. Temaet var domstolsreformen.

Den ble innført for et halvt år siden og sørget for at antall tingretter i landet ble redusert fra 60 til 23. Antall jordskifteretter gikk ned fra 34 til 19.