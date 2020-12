Aftenposten mener: Saudi-Arabia må løslate Loujain al-Hathloul

Fengslingen av kvinnelige menneskerettighetsforkjempere er en skamplett for Saudi-Arabia.

Menneskerettighetsforkjemper Loujain al-Hathloul blir nå stilt for terrordomstol Saudi-Arabia. REUTERS/NTB

Nå nettopp

Da foreldrene fikk se datteren Loujain al-Hathloul i forrige uke, ble de dypt sjokkert. Hun skalv ukontrollerbart og var sterkt svekket.

Den saudiarabiske kvinnen har sittet i fengsel i hjemlandet i to og et halvt år uten dom. Nylig ble saken hennes ble overført til en terrordomstol. Der anklages hun for undergravende virksomhet mot Saudi-Arabia. Hun risikerer å bli dømt til døden.