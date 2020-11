Aftenposten mener: Hvem stiller opp på dugnaden? Barn og unge.

Det trengs enda en krisepakke. Men ikke alt bør tas fra Oljefondet.

Nå nettopp

Koronakrisen er kommet tilbake med fornyet kraft denne høsten. Det får alvorlige konsekvenser for arbeidsplasser, næringsliv og kommuner. De rammes både av restriksjoner innført av myndighetene, av markeder som bremser opp her hjemme eller ute og av økte kostnader for å takle pandemien.