Færre må kjøre bil når Ring 1 stenges

37-bussen har hatt midlertidige og stadig skiftende traseer helt siden 22. juli 2011. Nå skal den på flyttefot igjen. Vis mer

Det får være grenser for statlig arroganse overfor hovedstaden.

Publisert: 14.08.2023

Til våren stenger deler av Oslos Ring 1. Det skal ta tre år og minst tre milliarder kroner å bygge om veien. Årsaken er sikkerhetstiltak i forbindelse med det nye regjeringskvartalet.

Konsekvensene vil bli store. Spesielt hvis bussen ikke kommer seg frem. En rekke busser fra vest kjører i dag på Ring 1, i tillegg til Oslos viktige 37-buss. For at de alternative traseene skal fungere, er det imidlertid avgjørende at biltrafikken begrenses.