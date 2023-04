Man får ikke flere lærere av å senke kravene

Ola Borten Moe under Senterpartiets landsmøte 2023 i Trondheim.

Regjeringen må ta tak i hvorfor så få søker seg til lærerutdannelsen.

30.04.2023 08:57

Det begynner å bli et vårtegn like sikkert som krokusen under denne regjeringen: Nok en gang er det krisetall for lærerutdannelsen.

Søkertallene var i sterk vekst under Erna Solbergs Høyre-regjeringer. Toppåret var 2019. Siden den gang har det gått nedover. I år er fallet særlig kraftig. Kun 6,3 prosent av alle søkere til høyere utdannelse har lærerutdannelse som førstevalg. Nedgangen er på over 20 prosent siden i fjor.