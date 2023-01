Det er riktig å gi guttene et løft

18.01.2023 10:00

Erna Solberg er opptatt av at elevene ikke må miste mestringsfølelsen på skolen.

Flere av Høyres forslag til reform for ungdomsskolen er fornuftige.

Høyre la frem sitt forslag til reform for ungdomsskolen tirsdag. Ideene er mange. Blant annet vil partiet prøve å flytte et år fra barneskolen over til ungdomsskolen. I så fall blir det seks år på barneskolen og fire år på ungdomsskolen i stedet for henholdsvis syv og tre år som i dag.

Det virker ikke som en spesielt god idé. Det er et stort skritt å begynne på ungdomsskolen og få karakterer. Det er ikke selvsagt at det er lurt å begynne et år tidligere.

