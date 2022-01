Aftenposten mener: Scholz snudde nederlag til seier

Olaf Scholz har overtatt styringen i Tyskland.

Den store begivenheten i europeisk politikk i 2021 ble Angela Merkels avgang som tysk kansler. Siden starten av desember sitter sosialdemokraten Olaf Scholz ved roret i Europas største land. Han leder en trepartikoalisjon, den første Tyskland har opplevd.

Scholz’ seier var et lite mirakel. Så sent som i sommer regnet ingen med SPD, som lå helt nede på 14–15 prosents oppslutning. Men så steg partiet til nesten 26 i valget i september. Historisk er det fortsatt et lavt nivå for sosialdemokratene, men nå holdt det til å bli største parti.