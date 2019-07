Den autoritære politiske utviklingen i Tyrkia er et problem i seg selv. NATO er ment å være et samarbeid mellom land som har demokratisk styresett, viser respekt for individets frihet og gir sine borgere rettssikkerhet. Det står i alliansens traktat.

Men NATO har også tidligere levd med medlemsland som ikke oppfyller kravene. Hellas og Portugal var diktaturer i en periode. Slik sett er Tyrkia, som tross alt ikke kan kalles et diktatur ennå, et håndterbart problem.