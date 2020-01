Aftenposten mener: John Bolton må få vitne

Riksrettsprosessen ender mest sannsynlig med at republikanerne i Senatet raskt «frifinner» sin president, kanskje allerede denne uken.

Ingen tror det er mulig å få to tredjedels flertall for å dømme Donald Trump når hans eget parti sitter med 53 av 100 medlemmer.

I så fall vil Trumps misbruk av presidentmakten passere ustraffet. Mange amerikanere vil bli rasende.

Heller ikke det motsatte utfallet er godt. Hvis et stort antall republikanere – mot all formodning – går sammen med demokratene i voteringen, må Trump forlate Det hvite hus. Det vil skape et opprør blant hans tilhengere.

Riksrettsprosessen har støtte fra kun et knapt flertall i befolkningen sett under ett. Skarve ti prosent av republikanske velgere støtter den.

Det er altså ingen bred oppfatning blant folk flest om at presidenten har gjort noe som forsvarer bruk av riksrett.

Når dommen skal felles av et politisk valgt organ, altså Senatet, handler den utvilsomt like mye om politikk som om jus. Der ligger også det dramatiske i tanken om å fjerne en president bare noen måneder før han stiller til valg.

Uansett utfall vil splittelsen i USA fordypes og forsterkes.

Det minste Senatet kan gjøre for å redusere skaden, er å sørge for at saken blir fullt ut belyst før voteringen.

Bolton bekrefter kobling

Representantenes hus, der demokratene har flertall, utarbeidet et stort materiale som lå til grunn da riksrettstiltalen ble tatt ut.

Saken er godt belyst, men på ett punkt er det åpenbart riktig å stevne nye vitner. En lekkasje fra John Boltons kommende bok tyder på at kjernen i Trumps forsvar, ikke holder vann.

Presidentens tidligere sikkerhetsrådgiver skal i boken skrive at Trump koblet utbetalingen av militær støtte til Ukraina direkte til kravet om at landet skulle iverksette etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn. Trump og hans forsvarere benekter at det skjedde en slik kobling.

Historiens dom er viktig

Det er ille nok at Trump ba sin ukrainske kollega skade demokratenes sannsynlige presidentkandidat. At han også ville bruke penger som var bevilget for å få viljen sin, gjør saken mye verre.

Et enkelt flertall i Senatet kan stevne Bolton og andre for å belyse nøkkelpunktet. Det er en liten mulighet for at fire republikanere, akkurat mange nok, støtter demokratene her. Et klart flertall av amerikanerne er for det.

De fire kan gjøre både USA og sitt eget parti en tjeneste. Selv om presidenten nok blir «frikjent» uansett, vil historiens dom bli mindre hard dersom partiet hans ikke hindret full belysning av saken.