Onsdag denne uken ble det kjent at USAs president, Donald Trump, avlyser det planlagte statsbesøket til Danmark. Årsaken er at statsminister Mette Frederiksen avviser Trumps tilbud om å kjøpe Grønland.

Forslaget er for så vidt ikke nytt: President Harry S. Truman foreslo i 1946 å kjøpe Grønland fra Danmark etter å ha sett hvor strategisk nyttig øya var under den annen verdenskrig. Truman var villig til å betale 100 millioner dollar i gull for kjøpet, men danskene takket nei.