Siden 2008 har norske regjeringer brukt 8,3 milliarder kroner på å stoppe avskoging i Amazonas. Inntil nå har det vært penger vel anvendt. De har gitt Brasil et økonomisk incentiv til å bevare et av de viktigste lagrene for CO₂ på kloden. Amazonas utgjør rundt halvparten av verdens gjenværende regnskog.

Lenge var trenden positiv. Fra 2004 og frem til 2012 falt tempoet på avskogingen kraftig, ifølge INPE, byrået som overvåker avskoging i Brasil. Fra 2015 økte omfanget av hugst noe igjen, men det siste året har det eksplodert.

I juli alene forsvant 2255 kvadratkilometer skog, et område på størrelse med Vestfold fylke. Til sammenligning ble 597 kvadratkilometer hugget i samme måned i fjor, ifølge Reuters.

Den dramatiske utviklingen bør ikke komme som noen stor overraskelse. Brasils nye høyrepopulistiske president, Jair Bolsonaro, er ingen klimaforkjemper. Han har tidligere truet med å trekke landet ut av Parisavtalen. Etter at statlige INPE publiserte tallene som viser at omfanget av avskoging skyter fart, fikk sjefen for byrået sparken.

Brasil har også gjort endringer i måten Amazonasfondet, som Norge har betalt penger til, styres på. Frem til nå har en teknisk komité beregnet hvor mye Brasil skulle kompenseres med hvert år for at de bremser avskogingen. Nå er denne komiteen, og styret for fondet, lagt ned. Derfor slutter Norge å overføre penger.

– Brasil har brutt avtalen med Norge og Tyskland, slår klimaminister Ola Elvestuen fast overfor Dagens Næringsliv, som først omtalte saken.

Brasils president har svart i sedvanlig stil. Overfor brasilianske aviser slår han fast at oljenasjonen Norge «ikke har noen ting å lære oss». Bolsonaro mener den norske regjeringen heller kan «ta pengene og hjelpe Angela Merkel med skogplanting i Tyskland».

Hele konflikten viser hvor viktig modig politisk lederskap er for å få gjennomført nødvendige og krevende klimatiltak. Det har ikke Brasil i dag. Når landet ikke lenger holder sin del av avtalen, er det riktig av den norske regjeringen å stoppe utbetalingen av penger. Noe annet ville sendt et dårlig signal.

Norge skal selvfølgelig ikke bruke milliarder på å plante trær i Tyskland, men det finnes prosjekter både i Asia, Afrika og andre steder i Sør-Amerika der pengene kan gjøre mer nytte enn i Brasil under president Bolsonaro.