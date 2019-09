Aftenposten mener: Valget bør bli Netanyahus siste

I neste uke skal israelerne nok en gang ta turen til stemmeurnene. Nok en gang tror en del observatører at Benjamin Netanyahus tid som statsminister er omme. Nok en gang kan Netanyahu overraske.

Skjønt, det vil egentlig ikke være noen stor overraskelse om han vinner. 69-årige Netanyahu er fortsatt populær, lang regjeringstid og korrupsjonsanklager til tross.

Siden den andre intifadaen, palestinernes oppstand mellom 2000 og 2005, har høyresiden hatt et overtak i israelsk politikk. Israelere flest frykter for sin sikkerhet.

Valget nå kommer fordi Netanyahu ikke lyktes med å danne regjering etter valgseieren i april. Det gikk ikke å samle nok koalisjonspartnere rundt statsministerens eget parti, Likud, som med hårfin margin ble største parti da. Tidligere general Benny Gantz’ sentrumsallianse «Blå og hvit» kom 0,33 prosentpoeng bak.

Jevnt løp mot Gantz

Denne gangen kan det bli like jevnt. Gantz og hans flokk ligger en hårsbredd foran Netanyahus på de fleste meningsmålingene, men det kan lett snu.

Netanyahu prøver seg denne gangen med et løfte om at Israel skal annektere Jordan-dalen, et palestinsk område mot grensen til Jordan. Her bor cirka 60.000 palestinere og 5000 israelske bosettere, altså folk som er plassert ut i de ytterst kontroversielle boligområdene på palestinsk jord.

Palestinerne er naturligvis rasende. Det samme er en rekke naboland samt FN. En så provoserende handling vil undergrave alle fredsbestrebelser på ubestemt tid.

Trump dytter på

Intet av dette vil bekymre Netanyahu. Tidligere har USAs president hatt en viss innflytelse, for Israel er avhengig av alliansen med supermakten. Også Donald Trump har innflytelse, men nå dessverre i gal retning.

I den grad det finnes meningsforskjeller mellom Netanyahu og Trump, er amerikaneren mer ytterliggående.

Opposisjonsleder Benny Gantz er ikke nettopp venstreorientert. Også den tidligere yrkesmilitæren har blikket festet på sikkerhet, men han vil ikke smelle igjen alle dører for en avtale med palestinerne.

Gantz advarer

Gantz har avvist Netanyahus utspill om Jordan-dalen, men med et moderat ordvalg. Han spør hvorfor statsministeren ikke har gjort noe med dette i sine 13 år som statsminister før han plutselig slenger det ut som valgflesk nå. Gantz advarer også mot plutselige, ensidige skritt og lover i stedet å søke langsiktige og varige løsninger med palestinerne.

Selv om det ikke finnes noen fredsprosess å snakke om nå, er det åpenbart riktig å ikke gi den opp. Palestinerne forsvinner ikke. Netanyahu bør derimot forsvinne fra makten.