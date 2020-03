Viruskrisen tar, logisk nok, mye oppmerksomhet over hele verden. Like logisk er det dessverre at mange andre konflikter og problemer glemmes i disse dager.

Krigene fortsetter. Nøden blant folk eskalerer. Mange prøver å reise fra elendigheten. Overfylte flyktningleirer over hele verden er ekstra utsatte for virusspredning, og de blir ikke tommere.