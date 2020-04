Aftenposten mener: Fakta, ikke frykt, må styre gjenåpning av skoler og barnehager

Barn har i henhold til opplæringsloven både rett og plikt til grunnskoleopplæring. Få ting er viktigere enn barnehage og skole for å gi barn en god start på livet og så like muligheter som det går an.

I debatten om når barnehager og skoler skal åpne igjen etter at de ble stengt for å bremse koronaviruset, ser dette ut til å bli glemt av noen. Et skoleår er på 190 dager. 24 eller 25 av dem er allerede gått tapt. Frem mot sommerferien er det rundt 36 igjen. Når noen gir uttrykk for at skolene like gjerne kan holde stengt resten av skoleåret, betyr det at barn går glipp av en tredjedel av skoleåret.